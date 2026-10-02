Плиткорез Зубр Эксперт 33193-60_z01
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 270 руб.
В наличии
Код товара: 348961
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
600
Ширина, см
22.2
Высота, см
17.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х24х19
Вес, кг.
8.3
Описание товара Плиткорез Зубр Эксперт 33193-60_z01
Профессиональный монорельсовый плиткорез на подшипниках ЗУБР ЭКСПЕРТ 33193-60_z01 предназначен для резания керамической и керамогранитной плитки толщиной 5-16 мм под любым углом. Встроенная система подшипников увеличивает точность реза. В комплект поставки входит сумка, которая упрощает хранение и транспортировку плиткореза.
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Теги товара: рельсовые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
600
Ширина, см
22.2
Высота, см
17.1
Страна производитель
Китай
Профессиональный монорельсовый плиткорез на подшипниках ЗУБР ЭКСПЕРТ 33193-60_z01 предназначен для резания керамической и керамогранитной плитки толщиной 5-16 мм под любым углом. Встроенная система подшипников увеличивает точность реза. В комплект поставки входит сумка, которая упрощает хранение и транспортировку плиткореза.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные
Теги товара: рельсовые
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные
Теги товара: рельсовые
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-60_z01 – стоимость товара 8270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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