Плиткорез рельсовый MTX 87693, 1200мм
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Характеристики
Тип рельсов
монорельс
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
10.5
Максимальная глубина резания
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб.
В наличии
Код товара: 747441
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
11 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
монорельс
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
10.5
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка, плитка из керамогранита
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.45х0.22х0.16
Вес, кг.
10.35
Описание товара Плиткорез рельсовый MTX 87693, 1200мм
Рельсовый плиткорез MTX 87693 способен резать плитку длиной до 1200 мм и толщиной до 16 мм для придания ей необходимых размеров. Мощный разделитель справляется с резкой не только керамической, но и керамогранитной плитки. Продуманная конструкция позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки. Инструмент используется во время проведения облицовочных работ.
Преимущества
- Эффективная работа в течение длительного времени — режущий ролик выполнен из твердого сплава ВК-8.
- Плавный и легкий ход — в конструкции использован качественный направляющий рельс из стального сплава с антикоррозийным покрытием и надежный шарикоподшипниковый механизм.
- Резка под углом до 45° — производителем предусмотрен поворотный угольник-угломер, обеспечивающий также дополнительную фиксацию плитки.
- Максимальная устойчивость рукоятки при резке — прижимной обхват рельса каретки регулируется специальным болтами, что обеспечивает полное отсутствие люфта между кареткой и рельсом.
- Надежный захват — обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони.
- Удобная транспортировка — станина из алюминиевого сплава не утяжеляет конструкцию.
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Бренд
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
монорельс
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
10.5
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка, плитка из керамогранита
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Страна производитель
Китай
Рельсовый плиткорез MTX 87693 способен резать плитку длиной до 1200 мм и толщиной до 16 мм для придания ей необходимых размеров. Мощный разделитель справляется с резкой не только керамической, но и керамогранитной плитки. Продуманная конструкция позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки. Инструмент используется во время проведения облицовочных работ.
Преимущества
- Эффективная работа в течение длительного времени — режущий ролик выполнен из твердого сплава ВК-8.
- Плавный и легкий ход — в конструкции использован качественный направляющий рельс из стального сплава с антикоррозийным покрытием и надежный шарикоподшипниковый механизм.
- Резка под углом до 45° — производителем предусмотрен поворотный угольник-угломер, обеспечивающий также дополнительную фиксацию плитки.
- Максимальная устойчивость рукоятки при резке — прижимной обхват рельса каретки регулируется специальным болтами, что обеспечивает полное отсутствие люфта между кареткой и рельсом.
- Надежный захват — обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони.
- Удобная транспортировка — станина из алюминиевого сплава не утяжеляет конструкцию.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Плиткорез рельсовый MTX 87693, 1200мм - по цене 11110 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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