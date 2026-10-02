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Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С

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Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 1
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 2
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 3
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 4
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 5
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 6
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 7
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 8
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 9
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 10
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 11
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 12
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 13
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 14
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 15
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 16
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 17
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 18
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 19
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 20
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 21
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 22
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 23
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Мощность, Вт
1000
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 1
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 2
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 3
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 4
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 5
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 6
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 7
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 8
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 9
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 10
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 11
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 12
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 13
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 14
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 15
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 16
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 17
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 18
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 19
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 20
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 21
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 22
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 23
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 310 руб. 
Начислим 485 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 268617
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С
30 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Вид
электро
Водяное охлаждение
подача в зону реза
Диаметр диска
200
Максимальная глубина пропила
32
Максимальная глубина пропила под углом
28
Дополнительно
Max глубина пропила под углом 45°, 28 мм
Мощность, Вт
1000
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Длина реза, мм
920
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
157
Высота, см
123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.36х0.58х0.53
Вес, кг.
57

Описание товара Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С

ЭП-200-1000С - инструмент для точной резки всех видов плитки. Подвижная головка диска имеет профессиональную конструкцию подшипникого узла, что обеспечивает высокую точность линии реза и мягкий ход каретки. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли. Ролики на ножках облегчают передвижение станка. Подвижная головка диска способствует большей безопасности и удобству в работе, т.к. отсутствует необходимость протягивать плитку через диск, Профессиональная конструкция подшипникового узла гарантирует плавное передвижение каретки и высокую точность реза, Возможность пиления на заданную глубину, Прорезиненая поверхность стола предотвращает соскальзывание плитки во время работы, Точная установка разрезаемой плитки благодаря фиксирующему упору со шкалой, Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе, Возможность прямого пиления под углом от 0 до 45°, косого в пределах до 90°, а также комбинированного, Составной стол из двух частей для легкой очистки, Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации, Для безопасной работы предусмотрены защитное заземление и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение аппарата при восстановлении напряжения после пропадания, Складные ножки с роликами для удобства хранения и транспортировки.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые

Отзывы о товаре Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Вид
электро
Водяное охлаждение
подача в зону реза
Диаметр диска
200
Максимальная глубина пропила
32
Максимальная глубина пропила под углом
28
Дополнительно
Max глубина пропила под углом 45°, 28 мм
Мощность, Вт
1000
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Длина реза, мм
920
Материал обработки
плитка всех видов
Развернуть
Ширина, см
157
Высота, см
123
Страна производитель
Китай
Описание
ЭП-200-1000С - инструмент для точной резки всех видов плитки. Подвижная головка диска имеет профессиональную конструкцию подшипникого узла, что обеспечивает высокую точность линии реза и мягкий ход каретки. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли. Ролики на ножках облегчают передвижение станка. Подвижная головка диска способствует большей безопасности и удобству в работе, т.к. отсутствует необходимость протягивать плитку через диск, Профессиональная конструкция подшипникового узла гарантирует плавное передвижение каретки и высокую точность реза, Возможность пиления на заданную глубину, Прорезиненая поверхность стола предотвращает соскальзывание плитки во время работы, Точная установка разрезаемой плитки благодаря фиксирующему упору со шкалой, Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе, Возможность прямого пиления под углом от 0 до 45°, косого в пределах до 90°, а также комбинированного, Составной стол из двух частей для легкой очистки, Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации, Для безопасной работы предусмотрены защитное заземление и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение аппарата при восстановлении напряжения после пропадания, Складные ножки с роликами для удобства хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С - этот товар вы можете купить по цене 30310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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