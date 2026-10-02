Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н
ЭП-200-1000Н - производительный настольный плиткорез для любых видов (прямой, косой, под углом, комбинированной) резки плитки. Идеально подходит для работ с напольной, настенной, тротуарной и облицовочной плитками. Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе, Для безопасной работы предусмотрены защитный кожух и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания, Размеры рабочего стола достаточны для пиления плитки практически любого размера, Предусмотрен удлинитель стола для пиления плитки больших размеров, Бесконечная длина реза благодаря отсутствию бортов, Наклон стола и угловой упор обеспечивают пиление под углом до 45°, косое под 45° и комбинированное, Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации, Продольный регулируемый упор для пиления в размер, Оцинкованный стол, не подверженный коррозии.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитРучной плиткорез ЗУБР 1200 33197-120, Профессионал-1200
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитПлиткорез рельсовый MTX 87693, 1200мм
-
В наличииЦена 11 570 руб.2893 руб. в СплитРучной плиткорез ЗУБР Эксперт-800 33198-80
-
В наличииЦена 11 830 руб.2958 руб. в СплитПлиткорез рельсовый DENZEL 877020, 1200х16мм, каретка на подш., ...
-
В наличииЦена 12 730 руб.3183 руб. в СплитРучной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120
-
В наличииЦена 14 390 руб.3598 руб. в СплитРучной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120
-
В наличииЦена 20 180 руб.5045 руб. в СплитПлиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-200-800С красный
-
В наличииЦена 20 850 руб.5213 руб. в СплитСистема для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 3...
-
В наличииЦена 22 030 руб.5508 руб. в СплитПрофессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90
-
В наличии БесплатноЦена 30 310 руб.7578 руб. в СплитПлиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000С
-
В наличии БесплатноЦена 35 660 руб.8915 руб. в СплитПлиткорез электрический Зубр ЭП-250-1200С
-
В наличииЦена 45 080 руб.11270 руб. в СплитЭлектрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диа...
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Отзывы о товаре Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н