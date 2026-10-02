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Плиткорез Зубр Эксперт 33193-80_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плиткорез Зубр Эксперт 33193-80_z01

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Плиткорез Зубр Эксперт 33193-80_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Максимальная глубина резания
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 210 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348963
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Плиткорез Зубр Эксперт 33193-80_z01
10 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Дополнительно
роликовый
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
800
Материал обработки
керамика, керамогранит
Ширина, см
30
Высота, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.24х0.19
Вес, кг.
10.3

Описание товара Плиткорез Зубр Эксперт 33193-80_z01

Плиткорез Зубр ЭКСПЕРТ проф., на подшипниках, монорельс, усиленная платформа, 800мм 33193-80_z01 используют для нарезания керамики. Улучшенная конструкция позволяет разламывать плитку в любом месте. Встроенная подшипниковая система обеспечивает плавность хода каретки и точность реза. Модель обладает усиленным монорельсом и опорами. Платформа специального профиля выполнена из алюминиевого сплава. Прорезиненная столешница снижает уровень вибрации и жесткость резки при работе с хрупкими материалами. В стандартный комплект поставки входит сумка для компактного хранения и удобной перевозки.



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Отзывы о товаре Плиткорез Зубр Эксперт 33193-80_z01




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Дополнительно
роликовый
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
800
Материал обработки
керамика, керамогранит
Ширина, см
30
Высота, см
18.5
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез Зубр ЭКСПЕРТ проф., на подшипниках, монорельс, усиленная платформа, 800мм 33193-80_z01 используют для нарезания керамики. Улучшенная конструкция позволяет разламывать плитку в любом месте. Встроенная подшипниковая система обеспечивает плавность хода каретки и точность реза. Модель обладает усиленным монорельсом и опорами. Платформа специального профиля выполнена из алюминиевого сплава. Прорезиненная столешница снижает уровень вибрации и жесткость резки при работе с хрупкими материалами. В стандартный комплект поставки входит сумка для компактного хранения и удобной перевозки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез Зубр Эксперт 33193-80_z01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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