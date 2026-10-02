Плиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-200-800С красный
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Характеристики
Описание товара Плиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-200-800С красный
ЭП-200-800С - надежный инструмент для резки всех видов плитки. Небольшие размеры и вес позволяют без труда перемещать его к месту работы, благодаря чему достигается универсальность стационарного и переносного использования. Подвижная головка диска имеет надежную конструкцию подшипникового узла, что обеспечивает высокую точность линии реза и мягкий ход каретки. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли. Подвижная головка диска способствует большей безопасности и удобству в работе, т.к. отсутствует необходимость протягивать плитку через диск, Возможность пиления на заданную глубину, Прорезиненная поверхность стола предотвращает соскальзывание плитки во время работы, Точная установка разрезаемой плитки благодаря фиксирующему упору, Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе, Возможность прямого пиления под углом от 0 до 45°, косого в пределах до 90°, а также комбинированного, Составной стол из двух частей для легкой очистки, Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации, Для безопасной работы предусмотрены защитное заземление и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение аппарата при восстановлении напряжения после пропадания, Складные ножки для удобства хранения и транспортировки.
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