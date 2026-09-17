Top.Mail.Ru
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 1
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 2
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 3
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 4
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 5
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 6
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 7
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 8
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 9
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 10
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 11
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 12
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 13
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 14
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 15
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 16
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
14
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 1
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 2
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 3
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 4
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 5
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 6
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 7
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 8
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 9
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 10
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 11
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 12
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 13
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 14
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 15
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 16
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747419
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с
7 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х31х13
Вес, кг.
6.9

Описание товара Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с

Ручной монорельсовый плиткорез MTX 87591 с ходовой кареткой, с 4 регулируемыми подшипниками из 9 и литой станиной, применяется для резки плитки размером до 600 х 14 мм. Плиткорез оснащен усиленным стальным монорельсом и опорами. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза. Мощный разделитель позволяет эффективно резать любую плитку: керамическую и керамогранитную.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — ходовая каретка с 9 подшипниками (4 из них регулируемые) перемещается по рельсу свободно и плавно, режущий ролик из твердого сплава ВК8 мягко и ровно режет материалы.
  • Надежность — литая станина из магниевого сплава обеспечивает прочность и устойчивость конструкции.
  • Удобная эксплуатация — конструкция плиткореза позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки.
  • Резка плитки под углом до 60° — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
  • Быстрая смена режимов работы — специальный переключатель позволяет переводить ролик из положения резки в положение плитколома.
  • Надежная фиксация плитки — амортизирующие накладки не дают ей смещаться во время реза.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые

Отзывы о товаре Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MTX
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
600
Страна производитель
Китай
Описание

Ручной монорельсовый плиткорез MTX 87591 с ходовой кареткой, с 4 регулируемыми подшипниками из 9 и литой станиной, применяется для резки плитки размером до 600 х 14 мм. Плиткорез оснащен усиленным стальным монорельсом и опорами. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза. Мощный разделитель позволяет эффективно резать любую плитку: керамическую и керамогранитную.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — ходовая каретка с 9 подшипниками (4 из них регулируемые) перемещается по рельсу свободно и плавно, режущий ролик из твердого сплава ВК8 мягко и ровно режет материалы.
  • Надежность — литая станина из магниевого сплава обеспечивает прочность и устойчивость конструкции.
  • Удобная эксплуатация — конструкция плиткореза позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки.
  • Резка плитки под углом до 60° — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
  • Быстрая смена режимов работы — специальный переключатель позволяет переводить ролик из положения резки в положение плитколома.
  • Надежная фиксация плитки — амортизирующие накладки не дают ей смещаться во время реза.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - стоимость товара 7360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...