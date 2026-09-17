Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан
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Характеристики
Описание товара Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан
Ручной плиткорез MTX 87581 с кареткой на подшипниках, усиленной рукояткой и облегченной алюминиевой станиной, предназначен для резки кафельной и керамической плитки длиной до 600 мм и толщиной до 14 мм. Благодаря регулируемому боковому упору удобен для серийной резки. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования, оптимален для выполнения больших объемов облицовочных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущий ролик из твердого сплава ВК8 долго сохраняет рабочие свойства.
- Прочная и долговечная конструкция — трубчатые направляющие выполнены из хромированной стали увеличенной толщины и покрыты антикоррозийным составом.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря двум направляющим, ролику с подшипниками и отсутствию люфтов каретка перемещается свободно и плавно.
- Резка под углом до 60° — производитель предусмотрел металлическую линейку с поворотным угольником.
- Удобная установка плитки — благодаря мягким амортизирующим накладкам она не смещается во время работы, линейка-угольник обеспечивает дополнительную фиксацию.
- Продуманная конструкция — резиновые амортизаторы предотвращают удар каретки о стойку, цельнолитая станина из облегченного алюминиевого сплава обеспечивает устойчивость плиткореза.
- Комфортная работа — обрезиненную рукоятку удобно держать в руке.
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Ручной плиткорез MTX 87581 с кареткой на подшипниках, усиленной рукояткой и облегченной алюминиевой станиной, предназначен для резки кафельной и керамической плитки длиной до 600 мм и толщиной до 14 мм. Благодаря регулируемому боковому упору удобен для серийной резки. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования, оптимален для выполнения больших объемов облицовочных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущий ролик из твердого сплава ВК8 долго сохраняет рабочие свойства.
- Прочная и долговечная конструкция — трубчатые направляющие выполнены из хромированной стали увеличенной толщины и покрыты антикоррозийным составом.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря двум направляющим, ролику с подшипниками и отсутствию люфтов каретка перемещается свободно и плавно.
- Резка под углом до 60° — производитель предусмотрел металлическую линейку с поворотным угольником.
- Удобная установка плитки — благодаря мягким амортизирующим накладкам она не смещается во время работы, линейка-угольник обеспечивает дополнительную фиксацию.
- Продуманная конструкция — резиновые амортизаторы предотвращают удар каретки о стойку, цельнолитая станина из облегченного алюминиевого сплава обеспечивает устойчивость плиткореза.
- Комфортная работа — обрезиненную рукоятку удобно держать в руке.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Отзывы о товаре Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан