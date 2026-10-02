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Плиткорез ручной Зубр Эксперт 33193-50_z01 синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плиткорез ручной Зубр Эксперт 33193-50_z01 синий

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Плиткорез ручной Зубр Эксперт 33193-50_z01 синий - фото 1
Плиткорез ручной Зубр Эксперт 33193-50_z01 синий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
  • Плиткорез ручной Зубр Эксперт 33193-50_z01 синий - фото 1
  • Плиткорез ручной Зубр Эксперт 33193-50_z01 синий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345765
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плиткорез ручной Зубр Эксперт 33193-50_z01 синий
5 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
500
Ширина, см
15
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х24х19
Вес, кг.
6.5

Описание товара Плиткорез ручной Зубр Эксперт 33193-50_z01 синий

Профессиональный монорельсовый плиткорез на подшипниках ЗУБР ЭКСПЕРТ 33193-50_z01 предназначен для разрезания по прямой линии керамической плитки и плитки из керамогранита. Приспособление имеет удобный держатель резца, перемещающийся по усиленному монорельсу на подшипниках. Совместим с резцами арт. 33203-16-4. Размеры режущего элемента - 22х10.5х2 мм (внешний диаметр, внутренний диаметр и толщина соответственно).



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Теги товара: рельсовые

Отзывы о товаре Плиткорез ручной Зубр Эксперт 33193-50_z01 синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
500
Ширина, см
15
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный монорельсовый плиткорез на подшипниках ЗУБР ЭКСПЕРТ 33193-50_z01 предназначен для разрезания по прямой линии керамической плитки и плитки из керамогранита. Приспособление имеет удобный держатель резца, перемещающийся по усиленному монорельсу на подшипниках. Совместим с резцами арт. 33203-16-4. Размеры режущего элемента - 22х10.5х2 мм (внешний диаметр, внутренний диаметр и толщина соответственно).


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные


Теги товара: рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез ручной Зубр Эксперт 33193-50_z01 синий – стоимость товара 5260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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