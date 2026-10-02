Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н
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Характеристики
Описание товара Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н
ЭП-180-600Н - компактный настольный плиткорез для любых видов (прямой, косой, под углом, комбинированной) резки плитки. Идеально подходит для работ с напольной и настенной плиткой. Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе, Для безопасной работы предусмотрены защитный кожух и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания, Размеры рабочего стола достаточны для пиления плитки практически любого размера, Бесконечная длина реза благодаря отсутствию бортов, Наклон стола и угловой упор обеспечивают пиление под углом до 45°, косое под 45° и комбинированное, Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации, Продольный регулируемый упор для пиления в размер, Оцинкованный стол, не подверженный коррозии.
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