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Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан

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Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 1
Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 2
Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 3
Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 4
Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 5
Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 6
Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 7
Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 8
Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
  • Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 1
  • Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 2
  • Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 3
  • Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 4
  • Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 5
  • Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 6
  • Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 7
  • Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 8
  • Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747418
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Плиткорез в сборе - 1 штЛинейка с поворотным упором в пакете - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
800
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.22х0.17
Вес, кг.
6.9

Описание товара Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан

Ручной плиткорез MTX 87583 с кареткой на подшипниках, усиленной рукояткой и облегченной алюминиевой станиной, предназначен для резки плитки из кафеля и керамогранита длиной до 800 мм и толщиной до 14 мм. Благодаря регулируемому боковому упору удобен для серийной резки. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования, оптимален для выполнения больших объемов облицовочных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущий ролик из твердого сплава ВК8 долго сохраняет рабочие свойства.
  • Прочная и долговечная конструкция — трубчатые направляющие выполнены из хромированной стали увеличенной толщины и покрыты антикоррозийным составом.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря двум направляющим, цилиндрическим подшипникам и отсутствию люфтов каретка перемещается свободно и плавно.
  • Надежная фиксация плитки — цельнолитая станина из алюминиевого сплава обеспечивает устойчивость плиткореза, резиновые амортизаторы предотвращают удар каретки о стойку.
  • Резка под углом — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
  • Комфортная работа — рукоятка с обрезиненным покрытием не выскальзывает из руки.



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Отзывы о товаре Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Плиткорез в сборе - 1 штЛинейка с поворотным упором в пакете - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
800
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Ручной плиткорез MTX 87583 с кареткой на подшипниках, усиленной рукояткой и облегченной алюминиевой станиной, предназначен для резки плитки из кафеля и керамогранита длиной до 800 мм и толщиной до 14 мм. Благодаря регулируемому боковому упору удобен для серийной резки. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования, оптимален для выполнения больших объемов облицовочных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущий ролик из твердого сплава ВК8 долго сохраняет рабочие свойства.
  • Прочная и долговечная конструкция — трубчатые направляющие выполнены из хромированной стали увеличенной толщины и покрыты антикоррозийным составом.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря двум направляющим, цилиндрическим подшипникам и отсутствию люфтов каретка перемещается свободно и плавно.
  • Надежная фиксация плитки — цельнолитая станина из алюминиевого сплава обеспечивает устойчивость плиткореза, резиновые амортизаторы предотвращают удар каретки о стойку.
  • Резка под углом — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
  • Комфортная работа — рукоятка с обрезиненным покрытием не выскальзывает из руки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез ручной MTX 87583, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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