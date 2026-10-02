Плиткорез Stayer Standard 3303-60
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Максимальная глубина резания
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
В наличии
Код товара: 348956
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Комплектация
Плиткорез, коробка.
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамика
Ширина, см
19
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х20х13
Вес, кг.
4.43
Описание товара Плиткорез Stayer Standard 3303-60
Плиткорез с усиленным основанием STAYER STANDARD, 600 мм 3303-60 - используется для реза керамической плитки. Режущим элементом является ролик, после прокатывания которого плитка надламывается ровно по линии прохождения ролика. Резиновое покрытие основания препятствует скольжению плитки. Разметочная линейка позволяет точно выставить плитку. Усиленная рама делает инструмент прочным и продлевает срок его службы.
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Теги товара: рельсовые
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Бренд
Тип товара
Плиткорез
Комплектация
Плиткорез, коробка.
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамика
Ширина, см
19
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Плиткорез с усиленным основанием STAYER STANDARD, 600 мм 3303-60 - используется для реза керамической плитки. Режущим элементом является ролик, после прокатывания которого плитка надламывается ровно по линии прохождения ролика. Резиновое покрытие основания препятствует скольжению плитки. Разметочная линейка позволяет точно выставить плитку. Усиленная рама делает инструмент прочным и продлевает срок его службы.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные
Теги товара: рельсовые
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные
Теги товара: рельсовые
Плиткорез Stayer Standard 3303-60 - этот товар вы можете купить по цене 2470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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