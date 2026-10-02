Плиткорез Зубр Мастер 33191-40
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Характеристики
Тип товара
Диаметр посадочного отверстия
15 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
В наличии
Код товара: 348960
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
400
Дополнительно
роликовый
Диаметр посадочного отверстия
15 мм
Длина реза, мм
400
Материал обработки
керамика, металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х15х8
Вес, кг.
1.78
Описание товара Плиткорез Зубр Мастер 33191-40
Позволяет производить особо точный разрез керамической плитки повышенной твердости. Оснащен усиленными опорами и платформой с ребром жесткости для работы с керамической плиткой повышенной твердости. Оснащен сменным режущим элементом с повышенным ресурсом работы 15х6х1.5 мм.
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Теги товара: ручные
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Бренд
Тип товара
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
400
Дополнительно
роликовый
Диаметр посадочного отверстия
15 мм
Длина реза, мм
400
Материал обработки
керамика, металл
Страна производитель
Китай
Позволяет производить особо точный разрез керамической плитки повышенной твердости. Оснащен усиленными опорами и платформой с ребром жесткости для работы с керамической плиткой повышенной твердости. Оснащен сменным режущим элементом с повышенным ресурсом работы 15х6х1.5 мм.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, рельсовые
Теги товара: ручные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, рельсовые
Теги товара: ручные
Плиткорез Зубр Мастер 33191-40 - купить по цене 2270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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