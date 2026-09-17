Плиткорез ручной роликовый Sparta 876375, 700 х 8 мм
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Характеристики
Тип рельсов
ролик
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
18
Наружный диаметр ролика, мм
18
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб.
В наличии
Код товара: 747430
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
ролик
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
18
Наружный диаметр ролика, мм
18
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
8
Длина реза, мм
700
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х17х11
Вес, кг.
3.65
Описание товара Плиткорез ручной роликовый Sparta 876375, 700 х 8 мм
Роликовый плиткорез Sparta 876375 — ручной инструмент для резки керамической плитки длиной до 700 мм и толщиной до 8 мм. Используется во время проведения отделочных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущий ролик из карбида вольфрама отличается износостойкостью, цельностальные направляющие хромированы для защиты от коррозии.
- Точность выполняемых работ — металлическая линейка-угольник облегчает позиционирование плитки на станине, твердосплавный режущий ролик обеспечивает аккуратный рез.
- Комфортная эксплуатация — мягкие амортизирующие накладки препятствуют скольжению плитки.
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Бренд
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
ролик
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
18
Наружный диаметр ролика, мм
18
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
8
Длина реза, мм
700
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Роликовый плиткорез Sparta 876375 — ручной инструмент для резки керамической плитки длиной до 700 мм и толщиной до 8 мм. Используется во время проведения отделочных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущий ролик из карбида вольфрама отличается износостойкостью, цельностальные направляющие хромированы для защиты от коррозии.
- Точность выполняемых работ — металлическая линейка-угольник облегчает позиционирование плитки на станине, твердосплавный режущий ролик обеспечивает аккуратный рез.
- Комфортная эксплуатация — мягкие амортизирующие накладки препятствуют скольжению плитки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Плиткорез ручной роликовый Sparta 876375, 700 х 8 мм - купить по цене 2250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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