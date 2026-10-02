Плиткорез Stayer Master 3305-50_z01
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Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
В наличии
Код товара: 348951
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
500
Ширина, см
17
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х17х11
Вес, кг.
4.13
Описание товара Плиткорез Stayer Master 3305-50_z01
Усиленный плиткорез 500 мм STAYER MASTER 3305-50_z01 - это ручной инструмент, который применяется для достижения ровного и точного реза напольной или настенной керамической плитки. Плиткорез имеет надежную усиленную конструкцию со специальными опорами, что позволит прослужить ему долгое время даже при частом использовании.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные
Теги товара: рельсовые
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Бренд
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
500
Ширина, см
17
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Усиленный плиткорез 500 мм STAYER MASTER 3305-50_z01 - это ручной инструмент, который применяется для достижения ровного и точного реза напольной или настенной керамической плитки. Плиткорез имеет надежную усиленную конструкцию со специальными опорами, что позволит прослужить ему долгое время даже при частом использовании.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные
Теги товара: рельсовые
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные
Теги товара: рельсовые
Плиткорез Stayer Master 3305-50_z01 - купить по цене 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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