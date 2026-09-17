Плиткорез ручной роликовый Sparta 876365, 600 х 8 мм
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Характеристики
Тип рельсов
ролик
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
18
Наружный диаметр ролика, мм
18
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
В наличии
Код товара: 747429
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
ролик
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
18
Наружный диаметр ролика, мм
18
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
8
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х16х10
Вес, кг.
2.67
Описание товара Плиткорез ручной роликовый Sparta 876365, 600 х 8 мм
Роликовый плиткорез Sparta 876365 — ручной инструмент для резки керамической плитки длиной до 600 мм и толщиной до 8 мм. Используется во время проведения отделочных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущий ролик из карбида вольфрама отличается износостойкостью, цельностальные направляющие хромированы для защиты от коррозии.
- Точность выполняемых работ — металлическая линейка-угольник облегчает позиционирование плитки на станине, твердосплавный режущий ролик обеспечивает аккуратный рез.
- Комфортная эксплуатация — мягкие амортизирующие накладки препятствуют скольжению плитки.
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Бренд
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
ролик
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
18
Наружный диаметр ролика, мм
18
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
8
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Роликовый плиткорез Sparta 876365 — ручной инструмент для резки керамической плитки длиной до 600 мм и толщиной до 8 мм. Используется во время проведения отделочных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущий ролик из карбида вольфрама отличается износостойкостью, цельностальные направляющие хромированы для защиты от коррозии.
- Точность выполняемых работ — металлическая линейка-угольник облегчает позиционирование плитки на станине, твердосплавный режущий ролик обеспечивает аккуратный рез.
- Комфортная эксплуатация — мягкие амортизирующие накладки препятствуют скольжению плитки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Купить Плиткорез ручной роликовый Sparta 876365, 600 х 8 мм - по цене 1880 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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