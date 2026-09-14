Top.Mail.Ru
Фен GARLYN Hair Pro 3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен GARLYN Hair Pro 3

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото 1
Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото 2
Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото 3
Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото 4
Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото 5
Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото 1
  • Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото 2
  • Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото 3
  • Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото 4
  • Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото 5
  • Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737135
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Garlyn
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура, м
1.7
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, насадка-концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
интеллектуальный режим чередования горячего/холодного воздуха, функция памяти режима, функция самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х8
Вес, г.
400

Описание товара Фен GARLYN Hair Pro 3

1500 Вт для быстрой сушки и термоконтроль для защиты волос от перегрева. Стойкая фиксация с автоматическим чередованием горячего и холодного воздуха.

Отзывы о товаре Фен GARLYN Hair Pro 3




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура, м
1.7
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, насадка-концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
интеллектуальный режим чередования горячего/холодного воздуха, функция памяти режима, функция самоочистки
Страна производитель
Китай
Описание
1500 Вт для быстрой сушки и термоконтроль для защиты волос от перегрева. Стойкая фиксация с автоматическим чередованием горячего и холодного воздуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен GARLYN Hair Pro 3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...