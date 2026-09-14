Фен GARLYN Hair Pro 3
Оригинальный товар
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Характеристики
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737135
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура, м
1.7
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, насадка-концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
интеллектуальный режим чередования горячего/холодного воздуха, функция памяти режима, функция самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х8
Вес, г.
400
Описание товара Фен GARLYN Hair Pro 3
1500 Вт для быстрой сушки и термоконтроль для защиты волос от перегрева. Стойкая фиксация с автоматическим чередованием горячего и холодного воздуха.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура, м
1.7
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, насадка-концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
интеллектуальный режим чередования горячего/холодного воздуха, функция памяти режима, функция самоочистки
Страна производитель
Китай
1500 Вт для быстрой сушки и термоконтроль для защиты волос от перегрева. Стойкая фиксация с автоматическим чередованием горячего и холодного воздуха.
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