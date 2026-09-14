Отпариватель ручной GARLYN GS-15
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
0.15
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737119
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Характеристики
Бренд
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
мерный стакан
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
0.15
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
65 х 290 х 140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х11
Вес, кг.
1
Описание товара Отпариватель ручной GARLYN GS-15
3в1: сухое глажение, вертикальное и горизонтальное отпаривание — быстро и легко!
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Бренд
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
мерный стакан
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
0.15
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
65 х 290 х 140 мм
Страна производитель
Китай
3в1: сухое глажение, вертикальное и горизонтальное отпаривание — быстро и легко!
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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