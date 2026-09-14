Климатический комплекс GARLYN AirClean V52
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Характеристики
Описание товара Климатический комплекс GARLYN AirClean V52
Увлажнитель воздуха Garlyn — мощное решение для больших помещений до 60 м?. Напольная установка и современный белый дизайн делают его частью любого интерьера, а вместительный резервуар на 2,5 литра позволяет надолго забыть о доливе воды. Благодаря высокой производительности — до 400 мл/ч — воздух быстро станет комфортно свежим даже в очень сухих комнатах. Встроенный гигростат берёт заботу на себя: сохраняет оптимальную влажность без лишних усилий. Прибор весит всего 4,5 кг — легко переставить с места на место и подобрать лучшее расположение. Надёжный помощник для тех, кто заботится о качестве домашней атмосферы.
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Теги товара: белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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