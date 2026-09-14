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Климатический комплекс GARLYN AirClean V52 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Климатический комплекс GARLYN AirClean V52

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Климатический комплекс GARLYN AirClean V52 - фото 1
Климатический комплекс GARLYN AirClean V52 - фото 2
Климатический комплекс GARLYN AirClean V52 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение прибора
увлажнение
Установка
напольная
Цвет
белый
  • Климатический комплекс GARLYN AirClean V52 - фото 1
  • Климатический комплекс GARLYN AirClean V52 - фото 2
  • Климатический комплекс GARLYN AirClean V52 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737112
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Назначение прибора
увлажнение
Установка
напольная
Цвет
белый
Комлектация
Резервуар для воды; Воздушный фильтр; Водяной фильтр; Крышка водяного фильтра; Руководство пользователя; Краткая инструкция пользователя
Индикация
замены фильтра, качества воздуха, низкого уровня воды
Фильтры
HEPA, водяной, угольный
Емкость резервуара для воды
2.5
Расход воды, мл/ч
400
Гигростат
да
Потребляемая мощность
55
Габаритные размеры
300x670x300мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х37х36
Вес, кг.
7.5

Описание товара Климатический комплекс GARLYN AirClean V52

Увлажнитель воздуха Garlyn — мощное решение для больших помещений до 60 м?. Напольная установка и современный белый дизайн делают его частью любого интерьера, а вместительный резервуар на 2,5 литра позволяет надолго забыть о доливе воды. Благодаря высокой производительности — до 400 мл/ч — воздух быстро станет комфортно свежим даже в очень сухих комнатах. Встроенный гигростат берёт заботу на себя: сохраняет оптимальную влажность без лишних усилий. Прибор весит всего 4,5 кг — легко переставить с места на место и подобрать лучшее расположение. Надёжный помощник для тех, кто заботится о качестве домашней атмосферы.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Климатический комплекс GARLYN AirClean V52




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Garlyn
Назначение прибора
увлажнение
Установка
напольная
Цвет
белый
Комлектация
Резервуар для воды; Воздушный фильтр; Водяной фильтр; Крышка водяного фильтра; Руководство пользователя; Краткая инструкция пользователя
Индикация
замены фильтра, качества воздуха, низкого уровня воды
Фильтры
HEPA, водяной, угольный
Емкость резервуара для воды
2.5
Расход воды, мл/ч
400
Гигростат
да
Потребляемая мощность
55
Развернуть
Габаритные размеры
300x670x300мм
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Garlyn — мощное решение для больших помещений до 60 м?. Напольная установка и современный белый дизайн делают его частью любого интерьера, а вместительный резервуар на 2,5 литра позволяет надолго забыть о доливе воды. Благодаря высокой производительности — до 400 мл/ч — воздух быстро станет комфортно свежим даже в очень сухих комнатах. Встроенный гигростат берёт заботу на себя: сохраняет оптимальную влажность без лишних усилий. Прибор весит всего 4,5 кг — легко переставить с места на место и подобрать лучшее расположение. Надёжный помощник для тех, кто заботится о качестве домашней атмосферы.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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