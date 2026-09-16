Стойка напольная ЦМО 49U 800мм серый СТК-49.2
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Характеристики
Описание товара Стойка напольная ЦМО 49U 800мм серый СТК-49.2
Универсальные телекоммуникационные стойки 19" предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Универсальные стойки 19" удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Универсальные стойки 19" имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка 19" имеет регулировку полезной глубины – 750/620/580/450. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола. В раме стойки СТК-2 предусмотрены отверстия для безинструментального монтажа блоков розеток REM. Высота универсальных телекоммуникационных стоек – 24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U. Универсальные стойки 19" поставляются в разобранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Стойка 19" выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".
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