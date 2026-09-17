Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм перфорация серый ШТК-М-36.6.6-4ААА
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
800
Высота
36U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 450 руб.
В наличии
Код товара: 741318
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 450 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
36U
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.72х0.74х0.49
Вес, кг.
85
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм перфорация серый ШТК-М-36.6.6-4ААА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное и прочное решение для сложных задач. Высота 2000 мм и ширина 600 мм позволяют компактно разместить оборудование, а глубина 600 мм делает шкаф универсальным для большинства систем. Максимальная нагрузка в 800 кг гарантирует надёжность даже при полной загрузке стойки до 36U. Перфорированная дверь обеспечивает эффективную вентиляцию, снижая риск перегрева устройств. Серый цвет идеально впишется в любой интерьер технического помещения. Напольное размещение добавляет удобства при монтаже и обслуживании.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
36U
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное и прочное решение для сложных задач. Высота 2000 мм и ширина 600 мм позволяют компактно разместить оборудование, а глубина 600 мм делает шкаф универсальным для большинства систем. Максимальная нагрузка в 800 кг гарантирует надёжность даже при полной загрузке стойки до 36U. Перфорированная дверь обеспечивает эффективную вентиляцию, снижая риск перегрева устройств. Серый цвет идеально впишется в любой интерьер технического помещения. Напольное размещение добавляет удобства при монтаже и обслуживании.
Купить Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм перфорация серый ШТК-М-36.6.6-4ААА - по цене 26450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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