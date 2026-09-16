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Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-М-18.6.8-1ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-М-18.6.8-1ААА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.8-1ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
270
Высота
18U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736912
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
270
Высота
18U
Высота (мм)
960
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х80х20
Вес, кг.
76

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-М-18.6.8-1ААА

Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты– IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Легок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорацию под закладные гайки. Шкаф стандартно комплектуется одинарными или двойными перфорированными дверями с ригельными замками и боковыми стенками. Стенка шкафов глубиной 600 и 800 мм состоит из одного легкосъемного бокового элемента с точечными замками, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – из двух. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 градусов. Усиленная конструкция допускает распределенную статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 и 800 мм возможна установка двух вентиляторных модулей серии R-FAN, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – трех. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212х110 мм и/или 422х55 мм, с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ.. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон: через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю дверь. В базовой комплектации шкаф имеет четыре оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления (провода для заземления всех деталей шкафа входят в комплект поставки).

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-М-18.6.8-1ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
270
Высота
18U
Высота (мм)
960
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты– IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Легок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорацию под закладные гайки. Шкаф стандартно комплектуется одинарными или двойными перфорированными дверями с ригельными замками и боковыми стенками. Стенка шкафов глубиной 600 и 800 мм состоит из одного легкосъемного бокового элемента с точечными замками, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – из двух. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 градусов. Усиленная конструкция допускает распределенную статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 и 800 мм возможна установка двух вентиляторных модулей серии R-FAN, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – трех. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212х110 мм и/или 422х55 мм, с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ.. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон: через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю дверь. В базовой комплектации шкаф имеет четыре оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления (провода для заземления всех деталей шкафа входят в комплект поставки).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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