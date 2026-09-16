Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм перфорация серый ШТК-М-18.6.6-3ААА
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
420
Высота
18U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 900 руб.
В наличии
Код товара: 736910
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
34 900 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
420
Высота
18U
Высота (мм)
960
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х75х20
Вес, кг.
69
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм перфорация серый ШТК-М-18.6.6-3ААА
Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
420
Высота
18U
Высота (мм)
960
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
450
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Страна производитель
Китай
Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей.
Купить Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм перфорация серый ШТК-М-18.6.6-3ААА - по цене 34900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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