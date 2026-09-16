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Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05C-12U60/60 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05C-12U60/60

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Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05C-12U60/60 - фото 1
Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05C-12U60/60 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
800
Высота
12U
  • Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05C-12U60/60 - фото 1
  • Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05C-12U60/60 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740979
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Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
12U
Высота (мм)
730
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х63х40
Вес, кг.
40.8

Описание товара Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05C-12U60/60

Телекоммуникационный шкаф Cabeus — надёжное напольное решение для размещения оборудования. Высота 12U при габаритах 730 ? 600 ? 600 мм обеспечивает удобную организацию пространства, а максимальная нагрузка до 800 кг позволяет использовать шкаф для установки тяжёлого оборудования. Металлическая дверь добавляет конструкции практичности, а чёрный цвет придаёт ей строгий профессиональный вид. Напольное размещение делает шкаф подходящим для телекоммуникационных и серверных помещений, где важны вместительность, устойчивость и аккуратная организация оборудования.

Отзывы о товаре Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05C-12U60/60




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
12U
Высота (мм)
730
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — надёжное напольное решение для размещения оборудования. Высота 12U при габаритах 730 ? 600 ? 600 мм обеспечивает удобную организацию пространства, а максимальная нагрузка до 800 кг позволяет использовать шкаф для установки тяжёлого оборудования. Металлическая дверь добавляет конструкции практичности, а чёрный цвет придаёт ей строгий профессиональный вид. Напольное размещение делает шкаф подходящим для телекоммуникационных и серверных помещений, где важны вместительность, устойчивость и аккуратная организация оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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