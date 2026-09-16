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Стойка напольная ЦМО 47U 800мм черный СТК-47.2-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная ЦМО 47U 800мм черный СТК-47.2-9005

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Стойка телекоммуникационная 47U ЦМО СТК-47.2-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
380
Высота
47U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 970 руб. 
Начислим 471 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736905
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная ЦМО 47U 800мм черный СТК-47.2-9005
27 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
380
Высота
47U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х13
Вес, кг.
46.6

Описание товара Стойка напольная ЦМО 47U 800мм черный СТК-47.2-9005

ЦМО СТК-47.2-9005 Универсальная 2-рамная стойка ЦМО СТК-47.2-9005 соответствует стандарту IEC 60 297 «Размеры механических конструкций серии 482.6 (19"), часть 1, панели и стойки». Высота — 47 U. Рабочие температуры — +5 ?С… +40 ?С. Размер — 2250?620?800 мм, вес — 45 кг.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 47U 800мм черный СТК-47.2-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
380
Высота
47U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО СТК-47.2-9005 Универсальная 2-рамная стойка ЦМО СТК-47.2-9005 соответствует стандарту IEC 60 297 «Размеры механических конструкций серии 482.6 (19"), часть 1, панели и стойки». Высота — 47 U. Рабочие температуры — +5 ?С… +40 ?С. Размер — 2250?620?800 мм, вес — 45 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Стойка напольная ЦМО 47U 800мм черный СТК-47.2-9005 - по цене 27970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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