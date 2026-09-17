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Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
800
Высота
36U
  • Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 050 руб. 
Начислим 664 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005
41 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
36U
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.68х0.74х0.25
Вес, кг.
57.8

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 2000 мм, глубиной и шириной по 600 мм — просторное и надёжное решение для размещения оборудования на крупных объектах. Вместимость 36U позволяет легко организовать все нужные устройства, а внушительная максимальная нагрузка 800 кг обеспечивает уверенность даже при установке тяжёлых серверов или множества компонентов. Напольное размещение гарантирует устойчивость, а перфорированная дверь помогает поддерживать комфортную вентиляцию внутри шкафа. Классический чёрный цвет добавляет строгости и универсальности — шкаф будет органично смотреться в любом серверном помещении.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
36U
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 2000 мм, глубиной и шириной по 600 мм — просторное и надёжное решение для размещения оборудования на крупных объектах. Вместимость 36U позволяет легко организовать все нужные устройства, а внушительная максимальная нагрузка 800 кг обеспечивает уверенность даже при установке тяжёлых серверов или множества компонентов. Напольное размещение гарантирует устойчивость, а перфорированная дверь помогает поддерживать комфортную вентиляцию внутри шкафа. Классический чёрный цвет добавляет строгости и универсальности — шкаф будет органично смотреться в любом серверном помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005 - по цене 41050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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