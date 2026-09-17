Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
800
Высота
36U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 050 руб.
В наличии
Код товара: 741316
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
41 050 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
36U
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.68х0.74х0.25
Вес, кг.
57.8
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005
Телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 2000 мм, глубиной и шириной по 600 мм — просторное и надёжное решение для размещения оборудования на крупных объектах. Вместимость 36U позволяет легко организовать все нужные устройства, а внушительная максимальная нагрузка 800 кг обеспечивает уверенность даже при установке тяжёлых серверов или множества компонентов. Напольное размещение гарантирует устойчивость, а перфорированная дверь помогает поддерживать комфортную вентиляцию внутри шкафа. Классический чёрный цвет добавляет строгости и универсальности — шкаф будет органично смотреться в любом серверном помещении.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
36U
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 2000 мм, глубиной и шириной по 600 мм — просторное и надёжное решение для размещения оборудования на крупных объектах. Вместимость 36U позволяет легко организовать все нужные устройства, а внушительная максимальная нагрузка 800 кг обеспечивает уверенность даже при установке тяжёлых серверов или множества компонентов. Напольное размещение гарантирует устойчивость, а перфорированная дверь помогает поддерживать комфортную вентиляцию внутри шкафа. Классический чёрный цвет добавляет строгости и универсальности — шкаф будет органично смотреться в любом серверном помещении.
Купить Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-9005 - по цене 41050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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