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Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм перфорация серый ШТК-М-24.6.6-3ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм перфорация серый ШТК-М-24.6.6-3ААА

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Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм перфорация серый ШТК-М-24.6.6-3ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 440 руб. 
Начислим 655 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм перфорация серый ШТК-М-24.6.6-3ААА
40 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Цвет
серый
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Размеры в упаковке, м
1.16х0.75х0.43
Вес, кг.
68.5

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм перфорация серый ШТК-М-24.6.6-3ААА

Высота 24 U Ширина 600 мм Система заземления Полезная глубина 455 мм Нагрузочная способность 600 кг

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм перфорация серый ШТК-М-24.6.6-3ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Цвет
серый
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Описание
Высота 24 U Ширина 600 мм Система заземления Полезная глубина 455 мм Нагрузочная способность 600 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм перфорация серый ШТК-М-24.6.6-3ААА - по цене 40440 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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