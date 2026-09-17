Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
500
Высота
15U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 970 руб.
В наличии
Код товара: 741297
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
27 970 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
500
Высота
15U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.23х0.27х0.15
Вес, кг.
55
Описание товара Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2
Телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 2250 мм и вместимостью 15U — серьёзное решение для организации большого количества оборудования. Глубина 800 мм и ширина 620 мм обеспечивают удобство размещения даже для крупных устройств. Благодаря максимальной нагрузке в 500 кг напольная стойка легко выдерживает вес профессионального оснащения. Серый цвет делает шкаф универсальным для любого интерьера.
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Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
500
Высота
15U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 2250 мм и вместимостью 15U — серьёзное решение для организации большого количества оборудования. Глубина 800 мм и ширина 620 мм обеспечивают удобство размещения даже для крупных устройств. Благодаря максимальной нагрузке в 500 кг напольная стойка легко выдерживает вес профессионального оснащения. Серый цвет делает шкаф универсальным для любого интерьера.
Купить Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2 - по цене 27970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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