Шкаф настенный всепогодный ЦМО 12U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-12.6.3-4ААА
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
внешний
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
150
Высота
12U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 220 руб.
В наличии
Код товара: 741238
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
34 220 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
внешний
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
150
Высота
12U
Высота (мм)
600
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
330
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
65х64х37
Вес, кг.
32.8
Описание товара Шкаф настенный всепогодный ЦМО 12U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-12.6.3-4ААА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — надёжное решение для организации и защиты оборудования. Металлическая дверь обеспечит высокий уровень безопасности, а внешний тип размещения отлично подойдёт для установки за пределами помещения. Вместительная конструкция с высотой 12U и габаритами 600?620?330 мм позволит удобно разместить всю необходимую аппаратуру. Шкаф легко справится с серьёзной нагрузкой — выдерживает до 150 кг. Аккуратный серый цвет впишется в любой рабочий интерьер.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
внешний
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
150
Высота
12U
Высота (мм)
600
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
330
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — надёжное решение для организации и защиты оборудования. Металлическая дверь обеспечит высокий уровень безопасности, а внешний тип размещения отлично подойдёт для установки за пределами помещения. Вместительная конструкция с высотой 12U и габаритами 600?620?330 мм позволит удобно разместить всю необходимую аппаратуру. Шкаф легко справится с серьёзной нагрузкой — выдерживает до 150 кг. Аккуратный серый цвет впишется в любой рабочий интерьер.
Купить Шкаф настенный всепогодный ЦМО 12U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-12.6.3-4ААА - по цене 34220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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