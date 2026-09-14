Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Особенности
входит система заземления
Максимальная нагрузка
710
Высота
18U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736947
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Особенности
входит система заземления
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
710
Интерфейсы
В основании и крыше предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN и комплекта щёточного ввода
Высота
18U
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
715
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х80х60
Вес, кг.
50
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА
ШТК-Э-18.6.8-13АА — артикул телекоммуникационного напольного шкафа производителя ЦМО (серия ШТК-ЭКОНОМ). Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в офисных и закрытых промышленных помещениях.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Особенности
входит система заземления
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
710
Интерфейсы
В основании и крыше предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN и комплекта щёточного ввода
Высота
18U
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Развернуть
Полезная глубина (мм)
715
Страна производитель
Китай
ШТК-Э-18.6.8-13АА — артикул телекоммуникационного напольного шкафа производителя ЦМО (серия ШТК-ЭКОНОМ). Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в офисных и закрытых промышленных помещениях.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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