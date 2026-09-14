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Стойка напольная ЦМО 42U 800мм серый СТК-42 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная ЦМО 42U 800мм серый СТК-42

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Стойка телекоммуникационная 42U ЦМО СТК-42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736899
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
200
Высота
42U
Высота (мм)
2003
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
475
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х0.13х0.13
Вес, кг.
26

Описание товара Стойка напольная ЦМО 42U 800мм серый СТК-42

Стойка однорамная ЦМО СТК-42 42U 475 мм серый Универсальные телекоммуникационные стойки предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Стойки имеют полностью разборную однорамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола. Высота Универсальных телекоммуникационных стоек – 24U, 33U, 42U, 47U, 49U. Поставляются в разобранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Стойка выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 42U 800мм серый СТК-42




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
200
Высота
42U
Высота (мм)
2003
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
475
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Стойка однорамная ЦМО СТК-42 42U 475 мм серый Универсальные телекоммуникационные стойки предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Стойки имеют полностью разборную однорамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола. Высота Универсальных телекоммуникационных стоек – 24U, 33U, 42U, 47U, 49U. Поставляются в разобранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Стойка выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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