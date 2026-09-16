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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650.1-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650.1-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650.1-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650.1-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650.1-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650.1-9005 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650.1-9005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
65
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650.1-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650.1-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650.1-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650.1-9005 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650.1-9005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 050 руб. 
Начислим 279 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650.1-9005
15 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
15U
Высота (мм)
749
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х72х17
Вес, кг.
26.1

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650.1-9005

ЦМО ШРН-Э-15.650.1-9005 — это настенный разборный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-ЭКОНОМ, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Он соответствует стандарту IEC 60 297 и позволяет устанавливать системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19" по МЭК 297).

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
15U
Высота (мм)
749
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
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Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШРН-Э-15.650.1-9005 — это настенный разборный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-ЭКОНОМ, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Он соответствует стандарту IEC 60 297 и позволяет устанавливать системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19" по МЭК 297).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650.1-9005 - по цене 15050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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