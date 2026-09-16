Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-Э-9.500-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-Э-9.500-9005
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-Э-9.500-9005 является полностью разборным. Он предназначен для монтажа разнообразной 19-дюймовой аппаратуры активного и пассивного типа. При покупке изделие поставляется в плоской коробке, которую удобно транспортировать и хранить. Использование шкафов серии ШРН-Э наиболее целесообразно, если существуют сложности с установкой сварных конструкций. Размеры этого разборного шкафа ШРН-Э (ВхШхГ): 476х600х520 мм. При этом полезная глубина данного изделия составляет 470 мм. Полезная высота — 9U. Цвет: чёрный (RAL 9005). Конструкция настенного шкафа ШРН-Э образована крышей, дном, дверцей, двумя передними направляющими и двумя съёмными боковыми стенками с точечными замками. Дополнительно может устанавливаться задняя стенка А-ШРН-Х. Все элементы жёстко фиксируются друг к другу за счёт креплений КМ-2-25. Данный тип шкафа исключительно лёгок в сборке.
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