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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.350-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.350-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.350-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.350-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736828
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
69х39х19
Вес, кг.
14.5

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350-9005

Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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