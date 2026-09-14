Top.Mail.Ru
Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло черный ШРН-Э-12.350-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло черный ШРН-Э-12.350-9005

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 5
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 6
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
12U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 5
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 6
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.350-9005 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 100 руб. 
Начислим 235 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло черный ШРН-Э-12.350-9005
12 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
12U
Высота (мм)
600
Ширина (мм)
608
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х65х13
Вес, кг.
17.6

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло черный ШРН-Э-12.350-9005

Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования, который станет идеальным решением для организации и защиты вашей критически важной инфраструктуры. Его продуманная конструкция и надежные компоненты делают его незаменимым элементом в серверных комнатах, центрах обработки данных и офисных пространствах, где важен каждый сантиметр и каждая деталь. Благодаря своему настенному исполнению данный шкаф позволяет эффективно использовать пространство, освобождая ценную площадь пола. При высоте в двенадцать унифицированных модулей он предлагает значительный объем для размещения активного и пассивного сетевого оборудования, такого как маршрутизаторы, коммутаторы, патч-панели и блоки бесперебойного питания. Внутреннее пространство организовано с помощью стандартного монтажного профиля на девятнадцать дюймов, что обеспечивает совместимость с подавляющим большинством устройств, представленных на рынке. Полезная глубина шкафа, составляющая триста миллиметров, позволяет удобно размещать даже достаточно габаритные приборы, обеспечивая необходимое пространство для прокладки кабелей и вентиляции.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло черный ШРН-Э-12.350-9005




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
12U
Высота (мм)
600
Ширина (мм)
608
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования, который станет идеальным решением для организации и защиты вашей критически важной инфраструктуры. Его продуманная конструкция и надежные компоненты делают его незаменимым элементом в серверных комнатах, центрах обработки данных и офисных пространствах, где важен каждый сантиметр и каждая деталь. Благодаря своему настенному исполнению данный шкаф позволяет эффективно использовать пространство, освобождая ценную площадь пола. При высоте в двенадцать унифицированных модулей он предлагает значительный объем для размещения активного и пассивного сетевого оборудования, такого как маршрутизаторы, коммутаторы, патч-панели и блоки бесперебойного питания. Внутреннее пространство организовано с помощью стандартного монтажного профиля на девятнадцать дюймов, что обеспечивает совместимость с подавляющим большинством устройств, представленных на рынке. Полезная глубина шкафа, составляющая триста миллиметров, позволяет удобно размещать даже достаточно габаритные приборы, обеспечивая необходимое пространство для прокладки кабелей и вентиляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло черный ШРН-Э-12.350-9005 - по цене 12100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...