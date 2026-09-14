Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло черный ШРН-Э-12.350-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло черный ШРН-Э-12.350-9005
Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования, который станет идеальным решением для организации и защиты вашей критически важной инфраструктуры. Его продуманная конструкция и надежные компоненты делают его незаменимым элементом в серверных комнатах, центрах обработки данных и офисных пространствах, где важен каждый сантиметр и каждая деталь. Благодаря своему настенному исполнению данный шкаф позволяет эффективно использовать пространство, освобождая ценную площадь пола. При высоте в двенадцать унифицированных модулей он предлагает значительный объем для размещения активного и пассивного сетевого оборудования, такого как маршрутизаторы, коммутаторы, патч-панели и блоки бесперебойного питания. Внутреннее пространство организовано с помощью стандартного монтажного профиля на девятнадцать дюймов, что обеспечивает совместимость с подавляющим большинством устройств, представленных на рынке. Полезная глубина шкафа, составляющая триста миллиметров, позволяет удобно размещать даже достаточно габаритные приборы, обеспечивая необходимое пространство для прокладки кабелей и вентиляции.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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