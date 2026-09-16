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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650.1

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Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
200
Высота
6U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 080 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736834
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650.1
13 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
6U
Высота (мм)
346
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
670
Полезная глубина (мм)
605
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х60х37
Вес, кг.
20.3

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650.1

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО в лаконичном сером цвете – надежное решение для организации оборудования при ограниченном пространстве. Его высота 6U и полезная глубина 605 мм позволяют разместить всё необходимое – внутри достаточно места для компактного и аккуратного монтажа техники. Металлическая дверь защищает содержимое, обеспечивая безопасность. Шкаф рассчитан на максимальную нагрузку до 200 кг — ваши устройства будут в полном порядке. Благодаря продуманным размерам (346?600?670 мм), он не займёт много места, но вместит всё важное. Идеален для тех, кто ценит порядок и надежность в телекоммуникационной инфраструктуре.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
6U
Высота (мм)
346
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
670
Полезная глубина (мм)
605
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО в лаконичном сером цвете – надежное решение для организации оборудования при ограниченном пространстве. Его высота 6U и полезная глубина 605 мм позволяют разместить всё необходимое – внутри достаточно места для компактного и аккуратного монтажа техники. Металлическая дверь защищает содержимое, обеспечивая безопасность. Шкаф рассчитан на максимальную нагрузку до 200 кг — ваши устройства будут в полном порядке. Благодаря продуманным размерам (346?600?670 мм), он не займёт много места, но вместит всё важное. Идеален для тех, кто ценит порядок и надежность в телекоммуникационной инфраструктуре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650.1 - по цене 13080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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