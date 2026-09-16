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Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло серый ШРН-Э-18.350.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло серый ШРН-Э-18.350.1

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Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМОШРН-Э-18.350.1 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМОШРН-Э-18.350.1 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМОШРН-Э-18.350.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
85
Высота
18U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМОШРН-Э-18.350.1 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМОШРН-Э-18.350.1 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМОШРН-Э-18.350.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736890
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло серый ШРН-Э-18.350.1
13 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
18U
Высота (мм)
878
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
88х71х17
Вес, кг.
24.1

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло серый ШРН-Э-18.350.1

Настенный шкаф 19" ШРН-Э имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыша, дно, две передние направляющие, две боковые стенки c вертикальными направляющими, дверь. Настенный шкаф 19" ШРН-Э легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторного модуля МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна установка задней стенки.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло серый ШРН-Э-18.350.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
18U
Высота (мм)
878
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
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Страна производитель
Россия
Описание
Настенный шкаф 19" ШРН-Э имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыша, дно, две передние направляющие, две боковые стенки c вертикальными направляющими, дверь. Настенный шкаф 19" ШРН-Э легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторного модуля МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна установка задней стенки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло серый ШРН-Э-18.350.1 - по цене 13760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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