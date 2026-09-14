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Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50

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Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 - фото 4
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 - фото 5
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 - фото 3
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 - фото 4
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 - фото 5
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736750
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Характеристики

Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Управление
мобильное приложение, Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Беспроводной роутер RTBE50, cетевой кабель (RJ45), блок питания, краткое руководство, гарантийный талон.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
261 х 156 х 50 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.1

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50

Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 — это вершина современных технологий беспроводной связи. Он обеспечивает невероятную скорость передачи данных благодаря стандарту 802.11be, достигая до 688 Мбит/с на диапазоне 2.4 ГГц и впечатляющих 2882 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц. Такой уровень скорости позволяет без задержек смотреть HD-кино, играть в онлайн-игры и работать с большими файлами одновременно. ASUS RT-BE50 — это современное решение для тех, кто ценит скорость, стабильность и качество связи. Поддержка Wi-Fi 7 открывает новые горизонты интернета, а мощные антенны и многофункциональные порты делают его незаменимым помощником в доме или офисе. Диапазоны Роутер работает в двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц, что обеспечивает стабильное соединение и минимальные помехи. Благодаря этому устройства в доме или офисе могут свободно взаимодействовать без перебоев, а пользователи получают максимальную пропускную способность для всех задач. Антенны Четыре внешние антенны обеспечивают расширенный радиус покрытия и устойчивое соединение даже в больших помещениях. Они равномерно распределяют сигнал, устраняя зоны с плохим приемом и создавая надежную сеть для всей семьи или коллектива. Интерфейс Роутер оснащен тремя LAN-портами для проводных подключений устройств, что идеально подходит для компьютеров, игровых консолей или Smart TV. Стильный черный дизайн гармонично впишется в любой интерьер, а компактные размеры позволяют легко разместить устройство в любом месте.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Управление
мобильное приложение, Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Беспроводной роутер RTBE50, cетевой кабель (RJ45), блок питания, краткое руководство, гарантийный талон.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
261 х 156 х 50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 — это вершина современных технологий беспроводной связи. Он обеспечивает невероятную скорость передачи данных благодаря стандарту 802.11be, достигая до 688 Мбит/с на диапазоне 2.4 ГГц и впечатляющих 2882 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц. Такой уровень скорости позволяет без задержек смотреть HD-кино, играть в онлайн-игры и работать с большими файлами одновременно. ASUS RT-BE50 — это современное решение для тех, кто ценит скорость, стабильность и качество связи. Поддержка Wi-Fi 7 открывает новые горизонты интернета, а мощные антенны и многофункциональные порты делают его незаменимым помощником в доме или офисе. Диапазоны Роутер работает в двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц, что обеспечивает стабильное соединение и минимальные помехи. Благодаря этому устройства в доме или офисе могут свободно взаимодействовать без перебоев, а пользователи получают максимальную пропускную способность для всех задач. Антенны Четыре внешние антенны обеспечивают расширенный радиус покрытия и устойчивое соединение даже в больших помещениях. Они равномерно распределяют сигнал, устраняя зоны с плохим приемом и создавая надежную сеть для всей семьи или коллектива. Интерфейс Роутер оснащен тремя LAN-портами для проводных подключений устройств, что идеально подходит для компьютеров, игровых консолей или Smart TV. Стильный черный дизайн гармонично впишется в любой интерьер, а компактные размеры позволяют легко разместить устройство в любом месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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