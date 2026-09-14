Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 — это вершина современных технологий беспроводной связи. Он обеспечивает невероятную скорость передачи данных благодаря стандарту 802.11be, достигая до 688 Мбит/с на диапазоне 2.4 ГГц и впечатляющих 2882 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц. Такой уровень скорости позволяет без задержек смотреть HD-кино, играть в онлайн-игры и работать с большими файлами одновременно. ASUS RT-BE50 — это современное решение для тех, кто ценит скорость, стабильность и качество связи. Поддержка Wi-Fi 7 открывает новые горизонты интернета, а мощные антенны и многофункциональные порты делают его незаменимым помощником в доме или офисе. Диапазоны Роутер работает в двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц, что обеспечивает стабильное соединение и минимальные помехи. Благодаря этому устройства в доме или офисе могут свободно взаимодействовать без перебоев, а пользователи получают максимальную пропускную способность для всех задач. Антенны Четыре внешние антенны обеспечивают расширенный радиус покрытия и устойчивое соединение даже в больших помещениях. Они равномерно распределяют сигнал, устраняя зоны с плохим приемом и создавая надежную сеть для всей семьи или коллектива. Интерфейс Роутер оснащен тремя LAN-портами для проводных подключений устройств, что идеально подходит для компьютеров, игровых консолей или Smart TV. Стильный черный дизайн гармонично впишется в любой интерьер, а компактные размеры позволяют легко разместить устройство в любом месте.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD
-
В наличииЦена 4 700 руб. 7 420 руб.1175 руб. в СплитWi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MT115
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитWi-Fi роутер Asus RT-AX53U
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB750R2 белый
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый
-
В наличииЦена 5 380 руб. 7 060 руб.1345 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX53
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитWi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS RT-BE50