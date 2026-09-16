Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500
Wi-Fi адаптер + Bluetooth ASUS PCE-BE6500 предназначен для оснащения стационарных компьютеров. Устройство устанавливается в слот PCI-E. Адаптер поддерживает диапазоны Wi-Fi 2.4, 5 и 6 ГГц. Скорость беспроводного соединения ограничена 6452 Мбит/с. Соответствующие показатели для диапазонов 2.4 и 5 ГГц – 688 и 2882 Мбит/с. Скорость передачи информации повышает многопотоковая технология MU-MIMO. Поддерживается алгоритм защиты беспроводной сети WPA3. Модуль Bluetooth соответствует версии 5.4, преимуществами которой являются энергоэффективность, безопасность и улучшенное взаимодействие с множеством устройств Интернета вещей. Адаптер ASUS PCE-BE6500 оснащен двумя съемными внешними антеннами. Поддержка устройства реализована в операционной системе Windows 11. Адаптер поставляется в комплекте с низкопрофильной планкой.
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