Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71561000 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
95
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736233
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
95
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
40х20х7
Вес, кг.
1.8
Описание товара Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71561000 хром
Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Shape 100 со сливным гарнитуром - это современное решение с чёткой геометрией форм и продуманной функциональностью. Компактные размеры и эргономичная конструкция делают модель отличным выбором для небольших и средних раковин. Бренд hansgrohe гарантирует высокое качество материалов, точность работы и долговечность эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
95
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйм.
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Страна производитель
Германия
Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Shape 100 со сливным гарнитуром - это современное решение с чёткой геометрией форм и продуманной функциональностью. Компактные размеры и эргономичная конструкция делают модель отличным выбором для небольших и средних раковин. Бренд hansgrohe гарантирует высокое качество материалов, точность работы и долговечность эксплуатации.
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Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71561000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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