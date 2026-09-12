Rivelato Смеситель для кухни Vico Г-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: топаз хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681721
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Длина, м
43
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х25х8
Вес, кг.
1.87
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Vico Г-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: топаз хром
Смеситель для кухни Rivelato Vico с Г-образным дизайном сочетает лаконичность форм и функциональность. Вертикальный монтаж на раковину обеспечивает удобство использования, а латунная конструкция гарантирует долговечность. Цвет топаз хром придаёт элегантность, гармонично вписываясь в современные интерьеры. Бренд Rivelato предлагает продуманные решения для кухонного пространства, объединяя стиль и надёжность
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Бренд
Тип товара
Длина, м
43
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни Rivelato Vico с Г-образным дизайном сочетает лаконичность форм и функциональность. Вертикальный монтаж на раковину обеспечивает удобство использования, а латунная конструкция гарантирует долговечность. Цвет топаз хром придаёт элегантность, гармонично вписываясь в современные интерьеры. Бренд Rivelato предлагает продуманные решения для кухонного пространства, объединяя стиль и надёжность
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Rivelato Смеситель для кухни Vico Г-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: топаз хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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