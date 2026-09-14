Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый
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Характеристики
Описание товара Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый
Масляный радиатор Blackton — грамотное решение для быстрого и тихого обогрева помещения до 20 м?. Он сочетает высокую мощность 1500 Вт и компактные размеры — вес всего 5,5 кг делает его лёгким для перемещения. Напольная установка и ножки-колёсики обеспечивают мобильность: вы легко переставите радиатор туда, где нужен тёплый воздух. Механическое управление надёжно и просто в использовании — никаких лишних сложностей. 7 секций равномерно распределяют тепло, обеспечивая комфорт в каждом уголке комнаты. Защита от мороза и автоматическое отключение при перегреве гарантируют безопасность даже при круглосуточной работе. Классический белый цвет отлично впишется в любой интерьер.
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Теги товара: 7 секций
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
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