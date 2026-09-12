Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный
Масляный обогреватель SONNEN DFN-07BL предназначен для поддержания комфортной температуры воздуха в помещении. Обогреватель оборудован интуитивно простым механическим управлением. Количество секций - 7, мощность - 1500 Вт. Обеспечивает эффективный обогрев помещения площадью до 15 м2. Выключатель оснащен световым индикатором с блоком регулировки температуры. Обогреватель безопасен в эксплуатации, не сжигает кислород в помещении и обладает функцией защиты от перегрева, оборудован встроенным термостатом, имеет 3 температурных режима, а также индикатор режимов работы. Подключается к бытовой электрической сети. Обогреватель можно свободно перемещать при помощи колес и удобной ручки, предусмотрено место для хранения шнура. Может быть размещен в любом удобном месте. Масляный обогреватель SONNEN DFN-07BL — это тепло, уют и комфорт в холодное время года! Станьте счастливым обладателем такого устройства!
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Теги товара: 7 секций
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Теги товара: 7 секций
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