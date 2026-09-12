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Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный

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Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото 1
Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото 2
Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото 3
Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото 4
Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото 5
Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
серый, черный
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото 1
  • Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото 2
  • Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото 3
  • Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото 4
  • Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото 5
  • Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695217
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
серый, черный
Комлектация
радиатор, документация, упаковка
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х14
Вес, кг.
5.96

Описание товара Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный

Масляный обогреватель SONNEN DFN-07BL предназначен для поддержания комфортной температуры воздуха в помещении. Обогреватель оборудован интуитивно простым механическим управлением. Количество секций - 7, мощность - 1500 Вт. Обеспечивает эффективный обогрев помещения площадью до 15 м2. Выключатель оснащен световым индикатором с блоком регулировки температуры. Обогреватель безопасен в эксплуатации, не сжигает кислород в помещении и обладает функцией защиты от перегрева, оборудован встроенным термостатом, имеет 3 температурных режима, а также индикатор режимов работы. Подключается к бытовой электрической сети. Обогреватель можно свободно перемещать при помощи колес и удобной ручки, предусмотрено место для хранения шнура. Может быть размещен в любом удобном месте. Масляный обогреватель SONNEN DFN-07BL — это тепло, уют и комфорт в холодное время года! Станьте счастливым обладателем такого устройства!



Теги товара: 7 секций

Отзывы о товаре Радиатор масляный Sonnen DFN-07BL, 7 секций, 1500 Вт, черный




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
серый, черный
Комлектация
радиатор, документация, упаковка
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Развернуть
Напряжение,В
230
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный обогреватель SONNEN DFN-07BL предназначен для поддержания комфортной температуры воздуха в помещении. Обогреватель оборудован интуитивно простым механическим управлением. Количество секций - 7, мощность - 1500 Вт. Обеспечивает эффективный обогрев помещения площадью до 15 м2. Выключатель оснащен световым индикатором с блоком регулировки температуры. Обогреватель безопасен в эксплуатации, не сжигает кислород в помещении и обладает функцией защиты от перегрева, оборудован встроенным термостатом, имеет 3 температурных режима, а также индикатор режимов работы. Подключается к бытовой электрической сети. Обогреватель можно свободно перемещать при помощи колес и удобной ручки, предусмотрено место для хранения шнура. Может быть размещен в любом удобном месте. Масляный обогреватель SONNEN DFN-07BL — это тепло, уют и комфорт в холодное время года! Станьте счастливым обладателем такого устройства!


Теги товара: 7 секций
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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