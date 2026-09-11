Радиатор масляный Sonnen DFS-07, 7 секций, 1500 Вт, белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Радиатор масляный Sonnen DFS-07, 7 секций, 1500 Вт, белый
Масляный обогреватель SONNEN DFS-07 с 7-ю секциями оснащен термостатом и простым механическим управлением. 3 режима мощности позволят быстро прогреть пространство в 15 м? в зависимости от погоды. Благодаря такому прибору дома или в офисе всегда будет теплая и уютная обстановка. Устройство SONNEN DFS-07 оснащено удобной ручкой и небольшими колесиками для перемещения даже горячего обогревателя в другую комнату. Длины кабеля 1.7 м достаточно для подключения в розетку при установке радиатора вдоль холодной стены или под окном. Система защиты от перегрева автоматически отключит прибор, продлевая его срок службы и создавая безопасные для работы условия.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
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