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Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый

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Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый - фото 1
Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый - фото 2
Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый - фото 3
Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый - фото 4
Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый, серый
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый - фото 1
  • Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый - фото 2
  • Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый - фото 3
  • Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый - фото 4
  • Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735690
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый, серый
Комлектация
обогреватель
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х37х13
Вес, кг.
5.9

Описание товара Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый

Масляный радиатор Blackton — компактное и мощное решение для обогрева помещений до 20 м?. Благодаря мощности 1500 Вт и надёжному термостату вы легко поддержите комфортную температуру даже в морозы. Семь секций обеспечивают эффективный и равномерный прогрев комнаты. Модель весит всего 5,5 кг — её удобно перемещать благодаря ножкам-колёсам. Механическое управление делает эксплуатацию простой и надёжной. Радует и безопасность: радиатор автоматически отключится при перегреве и убережёт ваши вещи от мороза. Бело-серая гамма впишется в любой интерьер, а напольная установка позволяет выбрать идеальное место для размещения.



Теги товара: 7 секций

Отзывы о товаре Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый, серый
Комлектация
обогреватель
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Развернуть
Напряжение,В
230
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный радиатор Blackton — компактное и мощное решение для обогрева помещений до 20 м?. Благодаря мощности 1500 Вт и надёжному термостату вы легко поддержите комфортную температуру даже в морозы. Семь секций обеспечивают эффективный и равномерный прогрев комнаты. Модель весит всего 5,5 кг — её удобно перемещать благодаря ножкам-колёсам. Механическое управление делает эксплуатацию простой и надёжной. Радует и безопасность: радиатор автоматически отключится при перегреве и убережёт ваши вещи от мороза. Бело-серая гамма впишется в любой интерьер, а напольная установка позволяет выбрать идеальное место для размещения.


Теги товара: 7 секций
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Отзывы


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