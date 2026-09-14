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Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый

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Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый - фото 1
Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый - фото 2
Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый - фото 3
Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый - фото 4
Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
бежевый, черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Управление
механическое
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый - фото 1
  • Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый - фото 2
  • Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый - фото 3
  • Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый - фото 4
  • Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735594
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
бежевый, черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
механическое
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Программы приготовления - выпечка, жарка, морепродукты, мясо, рыба, стейк
Габариты (ШxВxГ), мм
278 х 334 х 354 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х36
Вес, кг.
4.8

Описание товара Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый

Аэрогриль BQ AF6000M в стильном бежевом исполнении – это идеальное решение для тех, кто ценит здоровье и удобство в приготовлении пищи. Объем 6 литра позволяет готовить большое количество блюд сразу, что идеально подходит для семейных ужинов и встреч с друзьями. Прибор сочетает в себе такие функции как жарка жарка, выпечка, гриль и запекание. Используя инновационную технологию циркуляции горячего воздуха Air Cycle, вы сможете готовить блюда с минимальным количеством масла или вовсе без него, что делает ваши кулинарные шедевры более полезными. Высокое качество приготовления обеспечивается благодаря диапазону температуры от 80 до 200°C, что открывает перед вами широкий выбор рецептов. Таймер, который регулируется от 1 до 60 минут, дает возможность точно контролировать процесс готовки, а антипригарное покрытие Non-Stick PRO гарантирует легкость в уходе за прибором. Безопасность использования устройства обеспечивается функцией защиты от перегрева, а прорезиненные ножки добавляют дополнительный комфорт и защиту, минимизируя риск ожогов и скольжения. Аэрогриль BQ AF6000M станет незаменимым помощником на вашей кухне, позволяющим готовить вкусные и здоровые блюда с минимальными затратами времени и усилий.

Отзывы о товаре Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
бежевый, черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
механическое
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Программы приготовления - выпечка, жарка, морепродукты, мясо, рыба, стейк
Габариты (ШxВxГ), мм
278 х 334 х 354 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль BQ AF6000M в стильном бежевом исполнении – это идеальное решение для тех, кто ценит здоровье и удобство в приготовлении пищи. Объем 6 литра позволяет готовить большое количество блюд сразу, что идеально подходит для семейных ужинов и встреч с друзьями. Прибор сочетает в себе такие функции как жарка жарка, выпечка, гриль и запекание. Используя инновационную технологию циркуляции горячего воздуха Air Cycle, вы сможете готовить блюда с минимальным количеством масла или вовсе без него, что делает ваши кулинарные шедевры более полезными. Высокое качество приготовления обеспечивается благодаря диапазону температуры от 80 до 200°C, что открывает перед вами широкий выбор рецептов. Таймер, который регулируется от 1 до 60 минут, дает возможность точно контролировать процесс готовки, а антипригарное покрытие Non-Stick PRO гарантирует легкость в уходе за прибором. Безопасность использования устройства обеспечивается функцией защиты от перегрева, а прорезиненные ножки добавляют дополнительный комфорт и защиту, минимизируя риск ожогов и скольжения. Аэрогриль BQ AF6000M станет незаменимым помощником на вашей кухне, позволяющим готовить вкусные и здоровые блюда с минимальными затратами времени и усилий.
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Отзывы


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