Аэрогриль BQ AF6000M Серый
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль BQ AF6000M Серый
Аэрогриль BQ AF6000M Gray - это современное кухонное устройство, которое сочетает в себе функции гриля и аэрогриля. Благодаря этому, вы сможете приготовить разнообразные блюда, от мяса и рыбы до овощей и десертов. Объем аэрогриля составляет 6 литров, что позволяет приготовить достаточное количество пищи для большой компании. Управление устройством осуществляется с помощью ТЭНа, что делает его использование простым и удобным. Корпус аэрогриля выполнен из пластика, что обеспечивает его легкость и прочность. Вес устройства составляет всего 4.1 кг, что делает его удобным для перемещения по кухне. Мощность аэрогриля составляет 1700 Вт, что гарантирует быстрое и равномерное приготовление пищи. Защита от поражения электротоком класса I обеспечивает безопасность использования аэрогриля. Таймер позволяет установить время приготовления от 1 до 60 минут. Внешние размеры аэрогриля составляют 278 х 334 х 354 мм, что делает его компактным и удобным для размещения на любой кухне. Комплектация аэрогриля включает в себя решетку, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Аэрогриль BQ AF6000M Gray станет незаменимым помощником на вашей кухне, обеспечивая быстрое и вкусное приготовление разнообразных блюд.
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Теги товара: с механическим управлением, с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
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