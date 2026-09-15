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Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт

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Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 1
Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 2
Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 3
Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 4
Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 5
Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 6
Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 7
Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 8
Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 9
Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 10
Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1400
Цвет
черный
Комплектация
противень, лоток для жира
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
галогеновый
  • Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 1
  • Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 2
  • Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 3
  • Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 4
  • Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 5
  • Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 6
  • Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 7
  • Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 8
  • Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 9
  • Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 10
  • Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
2 950 руб.  7 020 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт
2 950 руб. -58%
7 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1400
Цвет
черный
Комплектация
противень, лоток для жира
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
галогеновый
Габариты (ШxВxГ), мм
265x275x298 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х27
Вес, кг.
4.86

Описание товара Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт

Аэрогриль электрический BQ GR2004 - идеальный способ готовить дома здоровую и полезную пищу, как для одного, так и для всей семьи. К основным преимуществам устройства относятся приготовление без использования масла, делающее пищу более здоровой и менее жирной, корзина объемом 3 л, которая позволит готовить вкусные и полезные блюда для большой компании, а также 8 автоматических режимов, точно рассчитанных для приготовления определенных блюд. LED экран с сенсорным управлением позволит легко и быстро выбрать нужный вам режим, а смотровое окно дадут возможность контролировать процесс готовки. Аэрогриль обладает инновационной системой циркуляции воздуха, что обеспечивает качественное приготовление блюд со всех сторон и исключает любую возможность пригорания. Кроме того, блюда, приготовленные таким методом, сохраняют больше полезных веществ, а высокая мощность прибора гарантирует скорость и эффективность готовки. Еще одно преимущество аэрогриля - его легкость в использовании и уходе. Устройство изготовлено из качественных материалов, имеет прорезиненные ножки и съемный лоток для жира, а металлический поднос подходит для мойки в посудомоечной машине. Кроме того, прибор имеет защиту от перегрева и автоматическое отключение. Аэрогриль BQ GR2004 станет прекрасным помощником на кухне, позволит сэкономить время и приготовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.

Отзывы о товаре Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1400
Цвет
черный
Комплектация
противень, лоток для жира
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Поддержание тепла
нет
Развернуть
Нагревательный элемент
галогеновый
Габариты (ШxВxГ), мм
265x275x298 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль электрический BQ GR2004 - идеальный способ готовить дома здоровую и полезную пищу, как для одного, так и для всей семьи. К основным преимуществам устройства относятся приготовление без использования масла, делающее пищу более здоровой и менее жирной, корзина объемом 3 л, которая позволит готовить вкусные и полезные блюда для большой компании, а также 8 автоматических режимов, точно рассчитанных для приготовления определенных блюд. LED экран с сенсорным управлением позволит легко и быстро выбрать нужный вам режим, а смотровое окно дадут возможность контролировать процесс готовки. Аэрогриль обладает инновационной системой циркуляции воздуха, что обеспечивает качественное приготовление блюд со всех сторон и исключает любую возможность пригорания. Кроме того, блюда, приготовленные таким методом, сохраняют больше полезных веществ, а высокая мощность прибора гарантирует скорость и эффективность готовки. Еще одно преимущество аэрогриля - его легкость в использовании и уходе. Устройство изготовлено из качественных материалов, имеет прорезиненные ножки и съемный лоток для жира, а металлический поднос подходит для мойки в посудомоечной машине. Кроме того, прибор имеет защиту от перегрева и автоматическое отключение. Аэрогриль BQ GR2004 станет прекрасным помощником на кухне, позволит сэкономить время и приготовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт - по цене 2950 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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