Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль BQ GR2004 Black, 3л, 1400 Вт
Аэрогриль электрический BQ GR2004 - идеальный способ готовить дома здоровую и полезную пищу, как для одного, так и для всей семьи. К основным преимуществам устройства относятся приготовление без использования масла, делающее пищу более здоровой и менее жирной, корзина объемом 3 л, которая позволит готовить вкусные и полезные блюда для большой компании, а также 8 автоматических режимов, точно рассчитанных для приготовления определенных блюд. LED экран с сенсорным управлением позволит легко и быстро выбрать нужный вам режим, а смотровое окно дадут возможность контролировать процесс готовки. Аэрогриль обладает инновационной системой циркуляции воздуха, что обеспечивает качественное приготовление блюд со всех сторон и исключает любую возможность пригорания. Кроме того, блюда, приготовленные таким методом, сохраняют больше полезных веществ, а высокая мощность прибора гарантирует скорость и эффективность готовки. Еще одно преимущество аэрогриля - его легкость в использовании и уходе. Устройство изготовлено из качественных материалов, имеет прорезиненные ножки и съемный лоток для жира, а металлический поднос подходит для мойки в посудомоечной машине. Кроме того, прибор имеет защиту от перегрева и автоматическое отключение. Аэрогриль BQ GR2004 станет прекрасным помощником на кухне, позволит сэкономить время и приготовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.
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