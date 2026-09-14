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Space - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Space - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Space
Альбом (сингл)
Fasten Seat Belt – Greatest Hits
Жанр
Synth-pop, Dance, Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Space - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) - фото 1
  • Space - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) - фото 2
  • Space - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Space - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) виниловая пластинка
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fasten Seat Belt
Barcode
[4409514303038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Space
Альбом (сингл)
Fasten Seat Belt – Greatest Hits
Жанр
Synth-pop, Dance, Диско
Трек-лист
Fasten Seat Belt, Air Force, Magic Fly, Tango In Space, Symphony, Ballad For Space Lovers, Deliverance, Just Blue, Robbots, Final Signal, Space Media, Secret Dreams
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Space - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) виниловая пластинка

Это сборник лучших хитов французской группы Space, лидером которой является Дидье Маруани. Альбом представляет собой компиляцию самых значимых работ коллектива, начиная с их дебютного прорыва 1977 года. Название-символ: Заглавный трек «Fasten Seat Belt» («Пристегните ремни») задает тон всему сборнику — это приглашение в музыкальный полет. Звуковая эстетика: Музыка Space построена на сочетании диско-ритмов и глубоких слоев синтезаторных падов. Ключевые хиты: Помимо «Fasten Seat Belt», в подобные сборники традиционно входят мировые бестселлеры: Magic Fly — визитная карточка группы. Symphony — масштабное электронное полотно. Just Blue — энергичный трек с характерным басом. Исторический контекст: Группа Space была одной из первых, кто сделал электронную музыку массовой, используя образ космонавтов и лазерные шоу. Это музыка «эпохи мечтателей», когда освоение космоса и будущее казались главной темой человечества.

Отзывы о товаре Space - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fasten Seat Belt
Barcode
[4409514303038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Space
Альбом (сингл)
Fasten Seat Belt – Greatest Hits
Жанр
Synth-pop, Dance, Диско
Трек-лист
Fasten Seat Belt, Air Force, Magic Fly, Tango In Space, Symphony, Ballad For Space Lovers, Deliverance, Just Blue, Robbots, Final Signal, Space Media, Secret Dreams
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Это сборник лучших хитов французской группы Space, лидером которой является Дидье Маруани. Альбом представляет собой компиляцию самых значимых работ коллектива, начиная с их дебютного прорыва 1977 года. Название-символ: Заглавный трек «Fasten Seat Belt» («Пристегните ремни») задает тон всему сборнику — это приглашение в музыкальный полет. Звуковая эстетика: Музыка Space построена на сочетании диско-ритмов и глубоких слоев синтезаторных падов. Ключевые хиты: Помимо «Fasten Seat Belt», в подобные сборники традиционно входят мировые бестселлеры: Magic Fly — визитная карточка группы. Symphony — масштабное электронное полотно. Just Blue — энергичный трек с характерным басом. Исторический контекст: Группа Space была одной из первых, кто сделал электронную музыку массовой, используя образ космонавтов и лазерные шоу. Это музыка «эпохи мечтателей», когда освоение космоса и будущее казались главной темой человечества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Space - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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