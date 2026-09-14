Space - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Space - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) виниловая пластинка
Это сборник лучших хитов французской группы Space, лидером которой является Дидье Маруани. Альбом представляет собой компиляцию самых значимых работ коллектива, начиная с их дебютного прорыва 1977 года. Название-символ: Заглавный трек «Fasten Seat Belt» («Пристегните ремни») задает тон всему сборнику — это приглашение в музыкальный полет. Звуковая эстетика: Музыка Space построена на сочетании диско-ритмов и глубоких слоев синтезаторных падов. Ключевые хиты: Помимо «Fasten Seat Belt», в подобные сборники традиционно входят мировые бестселлеры: Magic Fly — визитная карточка группы. Symphony — масштабное электронное полотно. Just Blue — энергичный трек с характерным басом. Исторический контекст: Группа Space была одной из первых, кто сделал электронную музыку массовой, используя образ космонавтов и лазерные шоу. Это музыка «эпохи мечтателей», когда освоение космоса и будущее казались главной темой человечества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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