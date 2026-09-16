Уцененный товар Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние, 735285
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
небы
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%2 830 руб. 4 160 руб.
В наличии
Код товара: 735285
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2 830 руб. -32%
4 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620032917471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
небы
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Тело офигело, Одна, Ты знаешь, Лети, Лиза, Прохожий Этажи, Прекрасна, Пара, Моревнути, Новое небо
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка в упаковке
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620032917471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
небы
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Тело офигело, Одна, Ты знаешь, Лети, Лиза, Прохожий Этажи, Прекрасна, Пара, Моревнути, Новое небо
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка в упаковке
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Уцененный товар Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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